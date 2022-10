Miljoenen voor de Utrechtse wijk Overvecht: wat gebeurt er toch met al dat geld en wat levert het op?

Of het ook beter gaat in Overvecht wordt gemeten met de zogenoemde Wijkmonitor. In die cijfers zie je of dat is gelukt. Wijkbewoners zijn bijvoorbeeld iets meer tevreden over hun wijk. Marco van den Berg is manager wijkaanpak Samen voor Overvecht bij de gemeente. "We merken dat het stap voor stap gaat. Uit de cijfers blijkt dat de tevredenheid van de bewoners over hun wijk in drie jaar tijd van een 4,8 naar een 5,7 is gegaan. Dat is een forse stijging. We zien dat de werkgelegenheid stijgt en de jongerenoverlast is afgenomen."