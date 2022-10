OM wil einde maken aan explosies bij woningen door angel uit drugsconflict te halen

De verdachte werd door de politie destijds gevolgd vanwege een andere zaak en was twee weken voor de explosies in Tienhoven en Hoef en Haag. Hij werd door een bewakingscamera vastgelegd toen hij voor het huis in Hoef en Haag stond. Hij zegt dat hij de bewoners van vroeger kent en wilde waarschuwen, omdat hij informatie 'in het milieu' had opgevangen dat zij mogelijk gevaar liepen.