Busje komt weer niet: schrijnende crisis in leerlingenvervoer

Marco van Weel uit Baarn is dan al even in touw, voordat hij turend naar een leerlingentaxi in zijn tuin staat. "Elke dag staan we om 6.00 uur op zodat m'n zoon even na 7.30 uur opgehaald kan worden. We hebben circa vijf kwartier nodig om zover te zijn dat hij klaar is voor de taxi en dan kan hij vervolgens nog even rustig op zijn telefoon voordat hij opgehaald wordt. Vervolgens komt er op het geplande tijdstip geen taxi."