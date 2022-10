Stakingen buschauffeurs: 'We worden besodemieterd door onze werkgevers'

Volgens Ed Salome van FNV is het op dit moment dramatisch gesteld in het streekvervoer. "Om het netjes te zeggen: we worden gewoon besodemieterd door onze werkgevers. We staken ook voor geld, maar ze hebben aangegeven dat er geen geld is. Maar nu we drie dagen staken, komen ze ineens met een bonus van 1000 euro. Dat is een sigaar uit eigen doos, want we hebben al twee jaar geen salarisverhoging gehad. Dat kost ons gemiddeld 150 euro per maand. Er moet tien procent bij."