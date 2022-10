Miljoenenproject De Machinerie in Utrecht stopgezet: 'Financieel onhaalbaar'

De gemeente zegt in gesprek te gaan met de betrokken partijen over ieders huisvestingsvraagstuk. "Met Erfgoed Werkspoor Utrecht zorgen we in alle redelijkheid voor een verdeling van de kosten die in de voorbereiding zijn gemaakt", laat de wethouder weten. “We kijken hoe we de stevige basis die is gelegd in deze samenwerking kunnen behouden voor de stad, welke kennis we uit dit traject kunnen benutten voor de toekomst en zullen u zo snel mogelijk informeren over het vervolg.”