Provincie houdt fragiele situatie Waterliniemuseum nauwlettend in de gaten

"Wij vinden dat het Waterliniemuseum een icoon is", aldus Van Muilekom. "Wij willen dat alles goed functioneert. Maar als alles zo lang duurt denk je: Hoe komen we eruit?" Het valt Nelly de Haan (ChristenUnie) op dat de gedeputeerde steeds in de wij-vorm spreekt, terwijl de provincie Utrecht niet verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Die taak van het Waterliniemuseum is voor Exploitatiemaatschappij Fort Vechten B.V.