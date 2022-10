Amersfoort wijst versneld sociale huurwoningen toe aan statushouders

Astrid Janssen, wethouder Wonen: "Iedereen wil een woonplek waar je je thuis voelt en jezelf kan zijn. Dat is onze verantwoordelijkheid en een enorme uitdaging in deze tijden van woningnood. Met name voor groepen die nu geen eigen woonplek hebben, zoals statushouders of anderen in een kwetsbare situatie. Voor hen staat het leven daardoor vaak stil."