Half jaar na gasexplosie flat Bilthoven: ‘Ik keek toe hoe mijn huis in de sloopcontainer verdween'

Een bewoonster uit het getroffen deel van de flat, die graag anoniem wil blijven, weet nog goed hoe ze stond toe te kijken toen haar eigen woning in kleine stukjes uit elkaar werd gehaald. “Ik keek mee via de flat aan de overkant op drie hoog. Ze zijn heel netjes te werk gegaan. Ik zag hoe ze voorzichtig alle spullen uit ons huis haalden en belangrijke spullen aan de kant legden. Ineens zag ik de mand van mijn hond in de sloopcontainer liggen. Dat was heel heftig en raakte me diep. Daar stond ik dan toe te kijken hoe mijn huis langzaam in de sloopcontainer verdween. Dat is het enige moment dat ik tranen heb gelaten. De rest van de tijd zijn we in overlevingsstand gegaan.”