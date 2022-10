Geen kinderopvang en gesloten restaurants: tekort aan personeel in Utrecht het grootst

In onze regio is de arbeidskrapte het grootst als je het vergelijkt met de rest van Nederland. Daar zijn volgens Schuil wel een aantal verklaringen voor. Zo ligt het opleidingsniveau hier gemiddeld een stukje hoger en de afstanden die we hier afleggen zijn relatief klein. "Als iemand in Amersfoort geen werk kan vinden dan kan diegene dat in Leusden misschien wel. Dat is voor mensen uit Drenthe of Zeeland een groter probleem."