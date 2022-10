Hij komt, hij komt! Maar sinterklaascomités hebben voor de zekerheid wél een plan B

Overal komt de Sint langs, maar in Kockengen misschien niet

Of de Sinterklaasintocht in Kockengen doorgaat is nog maar de vraag. Want zo'n intocht kost geld en de winkeliersvereniging die het normaal organiseert is "ter ziele is gegaan". De paar winkeliers die de aankomst van de goedheiligman alsnog willen organiseren vingen bot bij de gemeente Stichtse Vecht toen ze om een financiële bijdrage vroegen. Daarom is dorpsburgemeester Willem Boele een crowdfunding gestart om de intocht tóch te kunnen organiseren. In totaal is er 1.300 euro nodig om onder andere alle snoepzakjes te kunnen vullen, pietenpakjes te kopen en muziek te laten klinken.