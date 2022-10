Nu al dodelijkste vogelgriep in 20 jaar en dan moet de vogeltrek nog komen

Wat is de vogelgriep?

Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee (zoals kippen) en wilde vogelsoorten (zoals ganzen). Normaal gesproken begint het vogelgriepseizoen rond oktober, als trekvogels uit Siberië in Europa komen overwinteren. Het vogelgriepvirus kan al bij het pluimvee terecht komen als een besmette vogel in de buurt van een pluimveebedrijf poept.

In het voorjaar vliegen de trekvogels weer terug en zo dooft vaak ook de vogelgriep een halfjaar uit. Het H5N1-virus, het type vogelgriepvirus dat momenteel heerst, was dit jaar ook heel actief in de zomer. Daarna gingen de besmettingen onverminderd door.

Per 5 oktober 2022 gelden er landelijke maatregelen om de ziekte te bestrijden, zoals een landelijke ophokplicht en afschermplicht voor locaties met risicovogels.