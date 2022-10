Zes vragen en antwoorden over woningvoorrang voor statushouders in Amersfoort

"Ik begrijp heel goed dat mensen die bijvoorbeeld al 8 jaar op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning zes weken langer wachten ook lang is. Dat gaat mij ook heel erg aan het hart. Ik vind het van belang dat we ook voor die mensen in actie komen en dat we ervoor zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen bijkomen. We werken er heel hard aan om per jaar zo'n duizend woningen in Amersfoort te bouwen. Daarnaast werken we ook heel hard aan doorstroming. Ik zie dat die groep een terechte vraag stelt, maar die gaan we ook helpen."