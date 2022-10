Boek Amalia van Claudia de Breij genomineerd voor NS Publieksprijs

De Breij schreef het boek naar aanleiding van de 18e verjaardag van de prinses. De tekst is geschreven na een aantal persoonlijke ontmoetingen tussen de cabaretière en Amalia. Hierbij vertelde de prinses over haar tijd op school, de liefde voor muziek en haar aankomende taak als koningin. Daarnaast is ook beeld uit het privé-archief van de prinses te zien in het boek.