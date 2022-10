Een hogere rente op je studieschuld, wat betekent dit nu voor jou?

"Omdat we dit al zagen aankomen hebben we dit recent gedaan, met de petitie 'Stop de rente.' Deze petitie is zo'n 100.000 keer ondertekend en hebben we aangeboden aan de Eerste Kamer. We gaan nog kijken of we deze kunnen aanbieden aan de Tweede Kamer, want die gaat er over. Wij zien heel graag dat de Tweede Kamer, nadat ze jarenlang hebben gewezen op de lage rente, die woorden waarmaken en die rente laag houden. Verder kijken we naar wat we nog meer kunnen doen. De komende weken zal er wel naar buiten komen welke acties er volgen."