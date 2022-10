Utrechters not amused: CNN noemt Domstad 'net buiten Amsterdam'

Utrecht - Utrecht mag dan relatief dicht bij de hoofdstad liggen, maar dat het 'net buiten Amsterdam' ligt, zoals CNN het in een televisie-item duidt, doet de Domstedelingen geen goed. Op Twitter wordt dan ook kritisch gereageerd op de Amerikaanse zender. In het item, waarin uitleg wordt gegeven over fietsstad Utrecht, begint de voice-over met: 'In de stad Utrecht, net buiten Amsterdam...'