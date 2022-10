Betaald parkeren voorlopig geen oplossing voor verkeersdrukte in Lage Vuursche

De motie die Sluijs toelichtte roept Baarn op om beter te communiceren over de drukte die verwacht wordt en over wat mensen kunnen doen om die te mijden: bijvoorbeeld de fiets nemen of op een ander moment van de week naar Lage Vuursche gaan. “Dat je niet op het ene moment een Instagram-bericht ziet met ‘Wauw, het is zo mooi in de herfst, kom allemaal wandelen’ en het andere moment ‘Helaas moeten we het afsluiten’. Dat zou nog beter kunnen”, aldus de GroenLinks-politica.