Al 10 jaar geen toename sociale huurwoningen: 'Klapper nodig in polder Rijnenburg'

De primaire taak van Mitros is sociale huur aanbieden. Tegelijkertijd verkoopt de corporatie dit soort woningen. Is dat niet tegenstrijdig? "Dat we woningen verkopen is bijvoorbeeld omdat ze veel te duur zijn, te veel waarde hebben om als sociale huur te dienen. Met de opbrengst kunnen we juist weer nieuwe sociale huurwoningen maken. Ons hoofddoel is om mensen te vestigen in een betaalbare woning. We doen ons stinkende best om onze woningvoorraad op orde te hebben. Soms sloop je wat, soms verkoop je wat, maar per saldo stijgen we."