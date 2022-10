Extra noodopvang voor 120 asielzoekers in Utrecht

Landelijk is er nog steeds een tekort aan opvangplekken. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel is hoog. Daarom doet het Rijk een dringend beroep op gemeenten om crisisnoodopvangplekken te realiseren. Ondertussen zoekt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) locaties waar mensen structureel opgevangen kunnen worden. "Utrecht heeft als mensenrechtenstad en ‘welcoming city’ de traditie om haar verantwoordelijkheid te nemen voor humane opvang voor vluchtelingen in onze stad", laat de gemeente weten. In december 2021 ving Utrecht 330 mensen op, in maart dit jaar 200 en in juli 100.