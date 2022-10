Oekraïense vluchtelingen bij ziekenhuis Baarn mogen blijven

Het Maarschalksbos, waar het ziekenhuis in is gebouwd, is indertijd door de welgestelde mejuffrouw IJsendijk aan Baarn geschonken op voorwaarde dat die het bos ongemoeid zou laten. Om er in de jaren zestig toch een ziekenhuis te kunnen bouwen kocht de gemeente later twee erfgenamen af, maar op het terrein mocht ook volgens de nieuwe voorwaarden nog altijd niet worden gewoond. De stichting vreest dat de gemeente Baarn met de woonunits voor vluchtelingen nu de deur voor permanente woningbouw op een kier probeert te zetten.