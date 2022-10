Inflatiecrisis: 5000 Utrechtse kinderen doen beroep op gratis winterjas

Omdat de huidige koopkrachtcrisis door de hoge inflatie veel extra gezinnen in de problemen brengt, is Leergeld een Sint Maartens-actie gestart. “Zonder warme jas naar school, dat is wat armoede concreet betekent voor kinderen”, meent Van de Kamp. Sint Maarten is de beschermheilige van de Domstad. Hij scheurde zijn rode mantel in tweeën en gaf een deel aan een bedelaar. Utrecht dankt volgens de overlevering zijn wit en rode stadskleuren aan deze actie. Gezinnen die getroffen worden door de crisis kunnen een aanvraag doen voor een vrij te besteden kledingpas met een saldo van 150 euro per kind.