Jonge mensen met dementie: 'We hebben alles besproken, we zorgen nu voor hem precies zoals hij het gewild zou hebben'

Walter heeft een vrij onbekende en nog 'nieuwe' vorm van dementie: Lewy Body dementie . Een vorm die niet meteen het geheugen aantast, maar start met angsten en hallucinaties. Ook krijgen mensen last van stijfheid en problemen bij bewegen. Pas later ontstaat ook de vergeetachtigheid. Joke: "We wisten heel lang niet wat hij had. De huisarts dacht aan een burn-out, maar ik zag dat het dat niet was. Hij was vooral heel angstig. Bang dat het huis zou instorten, bijvoorbeeld."