Slachtoffers van oplichting spelen voor eigen rechter: 'Ik ga het hier doorzeven, ik kom straks terug met een wapen'

De twee mannen uit De Meern legden allebei 500 euro in en een week later meldde de kennis dat hun investering "al over de kop was gegaan." Omdat het uitbetalen nog even zou duren, beloofde hen een bonus. In plaats van twee keer 1000 euro zouden ze op 7 maart in totaal 2500 euro uitbetaald krijgen. Maar na een afspraak om de investering en de winst uit te betalen kwam hij niet opdagen. Op de 76 telefoontjes en vele appjes van Björn en Mo reageerde hij niet. Toen Björns moeder zich ermee bemoeide, beloofde hij het geld over te maken maar dat gebeurde uiteindelijk weer niet.