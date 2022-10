Nieuwegeinse voetbalclubs beklinken fusie: eerste paal nieuw sportpark geslagen

Die fusie werd in maart definitief. Toen stemden de leden van beide verenigingen unaniem in met een fusie. Door het samengaan verdwijnen twee Utrechtse traditieverenigingen. Geinoord werd in 1952 opgericht en speelde na de millenniumwisseling een aantal seizoenen in de hoofdklasse. VSV Vreeswijk gaat door de fusie het 100-jarig jubileum net niet halen: de club werd in 1926 opgericht.