Lichtinstallatie verklapt de olifantenpaadjes op het Domplein: 'We hopen dat mensen verbaasd worden'

"Het zijn eigenlijk de olifantenpaadjes van de stad die we willen laten zien", vertelt mede-initiatiefnemer Sabien Engels. "In de natuur slijten die paadjes heel mooi in naar mate er meer mensen overheen lopen, maar in de stad zie je ze niet. We laten met dit project dus de afsnijdroutes van de stad zien." Overdag worden die op een scherm getoond, 's avonds zijn dat dus de lichtprojecties op het plein.