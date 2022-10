Licht uit, kaarsen aan: bakkers willen spotlight op energiemalaise

IJsselstein - Bakkers in heel Nederland haken aan bij de actie van de Amersfoortse Vicky Littlejohn. Zij is de eigenaresse van een bakkerij in Vathorst en wil met de kaarsenactie duidelijk maken dat door de stijgende energieprijzen het voortbestaan van haar en vele andere bakkerijen onzeker is. De regeling Tegemoetkoming Energiekosten die door de overheid beschikbaar is gesteld om het MKB te helpen is voor bakkers geen oplossing.