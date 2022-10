Opruimen drugsafval voortaan betaald door overheid: 'Kan je een particulier niet aandoen'

Hoewel het extra geld helpt bij het bestrijden van de gevolgen van drugsproductie, zal het niet voorkomen dat criminelen afval blijven dumpen in de natuur. Zo draait uiteindelijk de burger op voor kosten die criminelen veroorzaken. Burgemeester Halsema van Amsterdam liet vorige week weten voorstander te zijn van legalisatie. Maar ze ziet ook dat de kans daarop klein is, tekende AT5 op . "Laten we de feiten onder ogen zien: de 'war on drugs' werkt niet. Inbeslagname werkt niet. En regulering van cocaïne is ook niet in beeld. Ik hoop dat we het erover eens kunnen zijn dat we een alternatieve strategie moeten formuleren."