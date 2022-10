Mogelijk schietincident Eykmanplein Utrecht, politie op zoek naar getuigen

De melding van het schietincident kwam rond 17.45 uur binnen bij de meldkamer. De politie denkt dat er even daarvoor een verkeersruzie is ontstaan die uit de hand is gelopen. Het lijkt erop dat daarbij is geschoten. "Maar het kan ook om bijvoorbeeld vuurwerk gaan", vertelt een woordvoerder van de politie. "Dat zijn we nu aan het uitzoeken."