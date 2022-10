Derde minderjarige verdachte aangehouden in onderzoek Rolex-overvallen

Amersfoort - Een 17-jarige jongen is maandag aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een serie Rolex-overvallen in Amersfoort. Dit laat de politie vandaag weten. Ondertussen is de jongen weer op vrije voeten, maar hij blijft wel verdachte. Het is de derde minderjarige die is aangehouden in deze zaak.