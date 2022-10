Griftland College haalt 5500 euro op voor stichting Vluchteling. 'In de kleine pauze waren we al bijna door al onze Turkse pizza's heen'

Of ze dit jaar even veel geld ophalen met dit goede doel vindt de school toch nog wel even spannend: '' De discussies over de vluchtelingenproblematiek spelen natuurlijk heel erg, ook hier in Soest, het is daarom nog even aankijken hoe men hierop gaat reageren'' vertelt teamleider Johan. De school vindt het belangrijk dat leerlingen met deze actie meer leren over wat er speelt in de wereld.