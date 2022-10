Een appelboom, een bankje en een steen: John Bruininga heeft een gedenkplaats

Indië-veteraan John Bruininga woonde sinds 1971 in Wijk bij Duurstede. Hij was actief als coach bij de fitness, badminton en karate. Volgens zijn dochter was hij voor veel mensen een luisterend oor met wijs advies. John Bruininga heeft ook van zich laten horen in het maatschappelijk debat. In 2020 gooide hij zijn koninklijke onderscheiding af nadat koning Willem-Alexander bij een staatsbezoek aan Indonesië excuses aanbood voor het Nederlands geweld in de voormalige kolonie.