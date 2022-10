Koude Oorlog herleeft in Soesterberg: 'Oorlog is altijd om ons heen en nu zeker'

Veel bezoekers die nu komen, zien al gauw een verband met de actualiteit en de oorlog in de Oekraïne. "Het beangstigt me altijd wel een beetje, als ik hier rondloop", vertelt een bezoeker die hier met zijn vrouw en kleine zoontje aan het wandelen is. "We moeten goed beseffen hoe goed we het hebben. Ik vind ook dat je het even moet zien hier, omdat je hier ook had kunnen zitten, in een andere tijd. En misschien komen we hier ook nog wel te zitten in een andere tijd. Oorlog is altijd om ons heen. En nu zeker, dit is nu wel een eng conflict in de Oekraïne."