Gedeeltelijke zonsverduistering morgen waarschijnlijk goed te zien

Provincie Utrecht - Heb je ergens in een kast nog een eclipsbril liggen? Ga die dan maar zoeken, want morgen is in heel Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. De maan schuift tussen de zon en de aarde , waardoor het zo’n 2 uur lang net lijkt alsof er een hap uit de zon wordt genomen. Waar moet je op letten?