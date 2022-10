Herfstvakantiedrukte bij Rhenens vakantiepark: 'Mensen kiezen op het laatste moment'

Van Zeist omschrijft het park als een "oase van rust in de natuur". Bij de vraag of zo'n luxe huisje toch wel nodig is als je de natuur in wilt, schiet hij in de lach. "Je kunt natuurlijk ook met je tentje ergens op een veld gaan staan. Maar voor wie wat meer luxe wil, is dit park er. Midden in de natuur, duurzaam en toch van alle gemakken voorzien."