Verlichting langs A1 bij Baarn staat al maanden dag en nacht aan: 'Zo zonde van de stroom'

Het was meerdere automobilisten al opgevallen en er is al meermaals over geklaagd. Ook Eduard Freeman valt het al weken op. Hij vist regelmatig langs de Eem, dichtbij de snelweg. "De eerste keer dacht ik: 'Tsja, ze doen de lampen wel vaker overdag aan.' Maar ze bleven maar aan. Ik vind het zo zonde van de stroom. Zeker nu we vanuit de overheid tips krijgen zoveel mogelijk energie te besparen."