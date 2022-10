'Provincie Utrecht moet ingrijpen bij biomassacentrales in Amersfoort'

De stikstofuitstoot kan volgens de milieuclub beschermde natuurgebieden verstoren. Bovendien gebruiken de biomassacentrales 'resthout', zoals houtsnippers, zaagsel of schors. "Dit resthout dient echter in het bos achter te blijven. Resthout is van belang voor de biodiversiteit van het bos en de opbouw van koolstof in de bosbodem", aldus MOB.