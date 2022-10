Kermisorganisator Houten kon veiligheid niet meer waarborgen: 'In 50 jaar niet meegemaakt'

De middag na de rellen is het rustig op Het Rond. De kermis is nog gesloten, de luiken van de schiettent en oliebollenkraam zijn dicht. Er loopt wat winkelend publiek en jongeren die zich vervelen tijdens de herfstvakantie. Sven Pothoven uit Houten was niet op de kermis, maar heeft het hele verhaal wel meegekregen: "Dat jongeren ruiten hebben ingegooid, plantenbakken vernield en zwaar vuurwerk hebben gegooid. Maar dat was de hele week wel aan de gang, eigenlijk al sinds de kermis er is. Ik vind het wel goed dat ze er iets aan hebben gedaan deze keer, want meestal gebeurt er niets."