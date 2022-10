Relatief rustige avond op Houtense kermis, wel preventieve controles en enkele arrestaties

Bij de kermis braken zondagavond rellen uit. Jongeren gooiden met stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. Burgemeester Isabella gaf aan met afschuw naar de beelden gekeken te hebben. Hij noemde de gebeurtenissen dan ook onacceptabel. "De kermis moet een plezierige bijeenkomst zijn. Het is altijd gezellig in Houten. We houden de kermis daarom nu ook open, want we willen het niet laten bederven door een stel raddraaiers."