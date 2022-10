In sneltreinvaart een opvang voor vluchtelingen: zo doen ze dat in Lexmond

Op meerdere plekken in de provincie komen er vanaf 1 november tijdelijke crisisnoodopvang. In Nieuwegein meert een opvangschip bijvoorbeeld aan. Eén Lexmonder is nuchter onder de komst van de opvang in zijn dorp. "We zitten hier in de polder, in een klein dorpje. Wat is dan het probleem als we er een paar inwoners bij krijgen? Van mij mogen ze wel wat langer blijven, hoor. Alleen hoop ik dan dat ze wat grotere plekken krijgen."