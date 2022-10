Kampong wil dat OneLove-campagne hervat wordt: 'Gebrek aan moed van KNVB'

Utrecht - In een open brief haalt Kampong hard uit naar de KNVB vanwege het stopzetten van de OneLove-campagne, een statement voor diversiteit en tegen alle vormen van discriminatie. "We voelen ons in de steek gelaten en met ons vele voetballers in Nederland", schrijft Kyra Stefels, voorzitter van de voetbaltak van de Utrechtse omnivereniging. Kampong roept de bond op het besluit te heroverwegen.