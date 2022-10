Steeds meer landbouwbedrijven zijn biologisch: Flevoland en Utrecht tellen relatief de meeste bioboeren

De provincie Utrecht telt relatief veel biologische boerderijen met zo'n 6 procent, maar Flevoland spant de kroon met ruim 15 procent. In absolute aantallen zijn de meeste biologische landbouwbedrijven gevestigd in Noord-Brabant en Gelderland. Van de Nederlandse landbouwbedrijven is volgens het CBS nu 3,8 procent biologisch, in 2015 was dat nog 2,1 procent. Ruim een kwart van alle biologische landbouwbedrijven is dit jaar een melkveebedrijf, net als zeven jaar eerder. Nog eens ruim een kwart is een akkerbouw- of tuinbouwbedrijf.