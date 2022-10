Hoe kon het zo misgaan? Politiek zit met vragen na rellen op Houtense kermis

Twee van die maatregelen die de burgemeester gisteren besloot in te zetten waren cameratoezicht en preventief fouilleren. ITH wijst hem erop dat zij er al langer voor pleiten om deze middelen op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente en dat dit ook in het huidige coalitieakkoord is opgenomen. ITH wil daarom graag van de burgemeester weten wanneer hij van plan is dit ook daadwerkelijk op te nemen in de APV.