OM: 18-jarige man met kapmes beroofde mannen na afspraakje via homo-datingapp Grindr

De jonge verdachte moest vandaag in Utrecht terechtstaan voor afpersing met geweld, maar hij en zijn advocaat kwamen niet opdagen. De rechtbank vermoedt dat er iets is misgegaan met de communicatie over de zaak. Dat was vooral pijnlijk voor een van de beroofde mannen, die met iemand van slachtofferhulp naar de rechtbank was gekomen. Er zal nu nieuwe zitting voor het afhandelen van de zaak worden gepland.