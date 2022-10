Deze Utrechtse ondernemers leggen noodgedwongen energierekening bij de klant neer: 'Klanten hebben begrip'

Dat merkt ook slager Marcel van Es. In zijn winkel op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht komen veel vaste klanten. Natuurlijk is niet iedereen blij met de verhoging, maar de manier waarop het wordt doorgevoerd wekt veel begrip. Onder de 10 euro is de energietoeslag 25 cent, tot 25 euro is de toeslag 50 cent en boven de 25 euro is de toeslag 1,10 euro.