'Zo bijzonder is het niet', maar toch lange rijen bij sterrenwacht voor zonsverduistering

Toch een volledige zonsverduistering zien? Dat kan, maar daar moet je wel een stuk voor reizen. Op 20 april 2023 is een volledige verduistering te zien in Indonesië en Australië. De volgende volledige verduistering in Europa is in 2026 te zien, onder andere in Spanje, Groenland en IJsland.