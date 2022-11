Utrechtse modeontwerper heeft eerste tentoonstelling in haar eigen stad: 'Met naald en draad kun je toveren'

Yasmina kroop al snel zelf achter de naaimachine en uiteindelijk ging ze naar de HKU om mode te studeren. Met als resultaat een eigen kledingmerk, House of Useless. "Het heet House Of Useless omdat ik in het begin restmaterialen gebruikte, dat doe ik soms nog steeds, en het is een woordgrapje, use less (gebruik minder) vanwege het duurzame aspect van mijn kleding. We maken op bestelling, zodat we overproductie tegen gaan, bij grotere merken en zeker bij fast fashion merken heb je dat er heel veel geproduceerd wordt. Aan het einde houd je zoveel over dat weggegooid wordt. En we werken niet met seizoenen, ik vind het onzin dat je iets moois ontwerpt en dat het het volgende seizoen het niet meer 'in' is."