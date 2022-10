Onrust onder bewoners Utrechts woonzorgcentrum blijft, ook nu de verbouwing is afgerond

Locatiemanager Koedoot: "Ik vind het wel vervelend dat mensen zich niet gehoord voelen, want ik heb een opendeurbeleid." Tijdens de verbouwing en ook nu nog is Astrid Baars de klachten coördinator. "Qua communicatie is het volgens mij goed gegaan. We hebben nieuwsbrieven verstuurd, bijeenkomsten georganiseerd en ik heb persoonlijke gesprekken gevoerd over de wensen van de bewoners in hun eigen flat en er is altijd een fysiek aanspreekpunt voor vragen." Ze merkt op dat veel mensen ook wèl tevreden zijn over de klachtenafhandelingen. "We zijn met alle bewoners persoonlijk het gesprek aangegaan en de middelen die ik had heb ik aangeboden, zoals gehoorbeschermers vanwege de geluidsoverlast tijdens de verbouwing. Veel mensen waren daar toch heel blij mee."