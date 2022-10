Ska kinderopvang moet weggestuurde kinderen weer opvangen: ‘Vertrouwen helemaal weg’

En die geschillencommissie kwam gisteren en vandaag in alle dertien aangespannen zaken tot dezelfde conclusie: Ska zat fout toen het die contracten verscheurde, het personeelstekort was geen “geldige zwaarwegende reden” om de contracten op te zeggen. Vooral ook omdat de kinderopvangorganisatie ook in de laatste maanden nog nieuwe klanten had aangenomen. Volgens de commissie had Ska toen al lang kunnen voorzien dat de arbeidsmarkt steeds krapper zou worden.