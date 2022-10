Melissa uit Amerongen roept op: ‘Laten we met zoveel mogelijk mensen op 11 november kaarsjes branden voor Heulmeisje’

Melissa van de Waerdt was in 1976 8 jaar oud. Ze woonde met haar kleine zus en haar ouders vlakbij parkeerplaats De Heul. “Wij gingen vroeger vaak na het eten een rondje lopen. Op een gegeven moment liepen we in het bos”, vertelt Melissa. “Het was deze tijd van het jaar en dan heb je al die gele bladeren en je ruikt de herfstlucht. En toen was er in één keer een hele overweldigende geur. Een lijkenlucht. Dat wisten we toen nog niet, maar het stonk er vreselijk. Mijn ouders vroegen zich af of er een hond lag te rotten die was aangereden op de snelweg. Mijn moeder en mijn zusje liepen vervolgens richting het bos. En mijn vader en ik liepen richting de snelweg om te kijken of we iets konden vinden. En nou ja, daar lag ze.”