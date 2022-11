Sioe is 'in de 60' en debuteert met haar eerste album: 'Muziek is mijn medicijn'

Na een tijdje kreeg Sioe weer een gitaar in handen en begon weer te componeren. "Het werkt voor mij heel goed, op die manier mijn leven verwerken zonder dat het heel zwaar wordt. Ik heb damage geschreven naar aanleiding dat mensen elkaar kunnen kwijtraken door traumatische gebeurtenissen. Daar komt het zinnetje in voor 'Was it in a foreign land, the man with a stengun in his hand' - was het in een vreemd land, de man met een stengun in zijn hand. Dat refereert aan Nigeria. Zo'n nummer helpt heel erg, het is voor mij een therapie. Het werkt beter dan medicijn. Muziek is mijn medicijn."