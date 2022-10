Ezelsociëteit Zeist erft boerderij: ‘Dit wordt het Mallorca voor de ezels’

Bij de opvang merken ze veel van de inflatie. ”Normaal gesproken plaatsen we de ezels die nog goed zijn en niet te oud zijn naar nieuwe adressen uit, maar die aanvragen krijgen we op dit moment bijna niet, ook willen veel meer mensen van hun ezel af. Dat is wel een klein hoofdpijnpuntje. We moeten het hebben van de donaties van mensen, maar dat is nu het eerste waar mensen op bezuinigen. We zijn ook een plek voor alle mensen die niet zo makkelijk in het leven staan. Zij kunnen bij ons terecht voor dagbesteding of voelen zich minder eenzaam door bij ons te komen werken. Dat willen we natuurlijk wel allemaal kunnen behouden. We hopen maar gewoon dat alles goed komt.”